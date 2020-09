Štirim junakom je napisala pismo

Že vse od leta 1945 se 6. septembra na kraju, kjer so na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani leta 1930 fašistični krvniki skrivaj pokopali trupla bazoviških junakov, ki so bili tistega jutra ob 5.43 usmrčeni na vojaškem strelišču pri Bazovici, ljudje zbirajo, da bi se poklonili Ferdu Bidovcu, Franju Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču. Tako je bilo tudi danes.

Milan Pahor, predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri NŠK, je v uvodnem nagovoru obnovil okoliščine, ki so pripeljale do ustrelitve štirih mladih moških. »Šli so v neizprosen boj proti fašizmu. Borili so se za pravico, za svobodo, za svoj slovenski jezik, za svoj narod,« je povedal Pahor. Za to so plačali z življenjem.

Slavnostna govornica je bila Neža Kravos, predsednica društva mladih Slovencev v Italiji DM+. Junakom je napisala pismo. »Mnogo je vprašanj in dvomov, ki me spremljajo in so povezani s slovenstvom v Italiji danes, zato bi vas vprašala za mnenje, za nasvet, mogoče za rešitev ali enostavno za navdih. Sprašujem se, če bi si bili všeč, če bi se ujeli, če bi imeli enak humor. Sprašujem se, če je biti mlad danes podobno kot nekoč,« razmišlja v pismu, v katerem junakom med drugim izpoveduje tudi, da se slovenska narodna skupnost v Italiji iz leta v leto spominja njihovega poguma in upora, pa tudi predrznosti in upanja v boljši jutri.

V topel glasbeni objem sta junake odeli Ženska vokalna skupina Barkovlje in Dekliška vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj pod vodstvom Aleksandre Pertot, na violino je igral Florjan Suppani. Na častni straži so bili tabornice in taborniki Rodu modrega vala ter skavtinje in skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije.