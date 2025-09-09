Štirim voznikom odvzeli vozniško dovoljenje

Nabrežinski karabinjerji so prejšnji konec tedna med izvajanjem večernega in nočnega nadzora v Sesljanskem zalivu, Miramarskem drevoredu in drugih krajih nočnega življenja ovadili pet ljudi. Tri osebe, stare 59, 35 in 21 let, so pregloboko pogledale v kozarec in sedle za volan. V krvi so jim namerili višjo količino alkohola od dovoljenih mej.

58-letna oseba pa je bila pozitivna na testiranju za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog. Odklonila je prevoz v zdravstveno ustanovo na nadaljnje preiskave, so danes poročali. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in zasegli vozilo. Poleg tega so ustavili osemnajstletnika, ki se je sprehajal na barkovljanskem nabrežju in s sabo imel marihuano.