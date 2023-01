Štirinožci imajo v Trstu svojo aplikacijo

Na spletni strani www.comune.trieste.it je po novem na voljo spletna aplikacija Fido&Micio, na kateri naj bi lastniki psov in mačk dobili vse potrebne informacije o servisih, ki jih domačim ljubljenčkom nudi Občina Trst. Na primer na katerih plažah so dobrodošli ali pa, katere pse je trenutno mogoče posvojiti v občinskem pesjaku. Aplikacijo je včeraj predstavil občinski odbornik Michele Lobianco in spomnil, da v Trstu prebiva 23.000 psov in več kot 50.000 mačk.

Tehnično načrtovanje aplikacije je delo studia Media Technologies, pod njeno grafično podobo pa se podpisuje vse bolj uveljavljeni oblikovalec Jan Sedmak.