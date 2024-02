Štirje poškodovani na avtocestnem priključku

Na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom v smeri Tržiča sta sinoči trčila avtomobila, pri čemer so bile štiri osebe poškodovane. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnima voziloma iz Tržiča in Trsta ter z zdravniškim avtomobilom, so jim na mestu nudili najnujnejšo oskrbo, nato so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jih sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci in organi pregona ter osebje družbe Autovie Alto Adriatico.