Stiska družinskih zdravnikov prizadela tudi Repen in Zgonik

Na fronti družinskih zdravnikov še naprej škripa. Na Proseku in v štirih bližnjih vaseh – to so Kontovel, Naselje sv. Nazarija, Devinščina in Gabrovec – po upokojitvi Petra Starca in Paola Iankeja še niso zadihali in že približno štiri mesece iščejo strokovnjaka za 3500 »osirotelih« pacientov. Pred mesecem dni so se težave pojavile še v občinah Repentabor in Zgonik. Družinski zdravnik Mauro Baiz, ki ordinira v petih kraških vaseh – Zgoniku, Repnu, Nabrežini, Sesljanu in Ribiškem naselju – je dosegel maksimalno število dovoljenih 1500 pacientov. V poletnih mesecih pa se bo upokojil družinski zdravnik Igor Guštin, ki paciente sprejema v Saležu.

V prvem primeru je zagata nastala – razlaga repentabrska županja Tanja Kosmina – ker so Baizu dodelili vseh približno sto gostov azilnega doma Malala pri Fernetičih. Sprejeti bi moral tudi še nekaj oskrbovancev zasebnega doma za starejše občane Hotel Fernetti, to pa je zdaj nemogoče. Izključeni so ostali tudi nekateri domačini, ki so ga želeli izbrati za svojega splošnega zdravnika, navaja. Zgoniško županjo Monico Hrovatin pa skrbi tudi znanje jezika. Marsikdo se je namreč odločil za Guština, ker je domačin in je paciente nagovarjal v slovenščini. Obe županji sta združili moči in v torek direktorju tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi Antoniu Poggiani na videosestanku orisali dano stanje.