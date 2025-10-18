Sto let enega največjih oblikovalskih stebrov na Tržaškem

Ikonični kosi pohištva, fotografije, tapiserije, dokumenti in predmeti - od škarij iz petdesetih let prejšnjega stoletja do »vintage« ravnil in šestil. Vse to je na ogled na razstavi, posvečeni stoletnici enega največjih oblikovalskih stebrov tržaške pokrajine - trgovini Zinelli & Perizzi. To bodo za širšo javnost odprli danes v razstavnem prostoru Spaziocavana v Ulici San Sebastiano pred Kavano.

Razstava 1925/2025 - Cento anni in mostra pripoveduje zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenje generacij ter pustilo pečat v kolektivnem spominu, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi za medije, ki sta se je udeležila tudi predstojnik onkološkega oddelka pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo Marco Rabusin in predsednik Fundacije Burlo Garofolo Gabriele Cont. 7. novembra, ko se bo razstava zaključila, bodo namreč organizirali javno dražbo, na kateri bo mogoče kupiti vse razstavljene eksponate, izkupiček od prodaje pa bo namenjen dotični fundaciji in onkološkemu oddelku. Tu nameravajo začeti prenavljati osem sob, v katerih mali pacienti običajno morajo preživeti po več mesecev. Prav zato želijo sobe preurediti v prijetne bivalne prostore, ki bi pacientom približali toplino domačega okolja, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi.

Razstava bo na ogled od torka do sobote med 9.30 in 13. uro in med 15. in 19. uro, danes izjemoma od 11. do 19. ure.