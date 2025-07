Včeraj je minilo natanko sto let od smrti Josipa Pangerca (1868-1925), dolgoletnega župana občine Dolina, deželnega poslanca in borca za politično in kulturno preživetje Slovencev v času fašizma. Ob tej pomembni obletnici sta Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Narodni muzej Slovenije pripravila razstavo Pišem vam iz Doline pri Trstu... Josip Pangerc, ki je v petih mesecih v prostore ljubljanskega muzeja privabila skoraj 20.000 obiskovalcev.

Josip Pangerc je bil pomembna osebnost svoje dobe, aktivno je prispeval k družbenemu in kulturnemu življenju Slovencev v Trstu in okolici. Bil je dober retorik, zato je v ljudeh znal vzbuditi zanimanje za svoje zamisli. Imel je pretanjen čut za umetnost. Že kot 16-letni fant je začel pisati prve skladbe, postal je dolinski organist in pevovodja. Bil je, kot je zapisal tržaški dnevnik Edinost leta 1925, »borec z odprtim vizirjem, človek, ki je svojo dušo nosil na dlani«.

Septembra simpozij v Ljubljani

Septembra bo v Ljubljani potekal znanstveni simpozij, ki ga skupaj organizirajo Slovenska matica, Narodni muzej Slovenije in Srednjeevropski inštitut Josip Pangerc iz Doline. To bo priložnost za vnovično preučevanje Pangerčevega zgodovinskega pomena in aktualnosti.