Stoječe ovacije za harmonikarje in bandoneonista

Nazadnje so bili ovacij deležni na odru gledališča Basaglia v svetoivanskem parku. Člani kvarteta harmonikarjev 4 Bellows 4 Tales so niz štirih izjemnih koncertov Re5pirationes - Od Gardela do Piazzolle sklenili v Trstu, kjer jih je še zadnjič spremljal svetovno znani argentinski bandoneonist Rodolfo Mederos. Po Ankaranu, Trstu in Ljubljani so Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich in Imad Saletović znova stopili na tržaški oder in ponudili izjemen koncert, mešanico tradicije in izvirnosti, ki sta se spojili v nekaj unikatnega.

85-letni Mederos je nastopil v vsej svoji veličini, ki se kaže v skromnosti in zato avtentičnosti, ki skriva neizmerno znanje, izkušnjo in poznavanje glasbe. Poslušalcem je bilo takoj jasno, da je na oder stopil velikan, ki je iz svojega bandoneona potegnil intimno dušo tanga. Melodija se je prelivala v tihi intimi, ki so jo dinamično in izrazno spremljali vseskozi štirje harmonikarji z njim na odru.

Nastopajoči so zelo občuteno, mehko, lirično postregli s skladbami Astorja Piazzolle, Agustina Bardija in karizmatičnega pevca Carlosa Gardela. Pa še Carla Alberta Rossija in Juana Carlosa Cobiana. Večer je bil poln emocij in globine - poslušalci so lahko spoznali duhovno argentinsko glasbo, brez iskanja zunanjih efektov. Pristno in čutno.

Publika je poslušala v tišini, kakor da bi zadrževala sapo in šele ob zadnji noti zadihala oz. eksplodirala v bučen aplavz in ovacije, ki so izzvale kajpak še nekaj dodatkov oz ponovitev iz programa.

»Zaključila se je izjemna izkušnja: štirje koncerti, ki jih bomo za vedno nosili v svojih srcih. Doživeli smo in s publiko delili nepozabne trenutke, polne glasbe in strasti. Posebna zahvala gre seveda maestru Rodolfu Mederosu, ki nas je vodil na tem čustvenem potovanju. Njegova glasba se je dotaknila naših duš in pustila sled, ki bo za vedno ostala v nas. Upamo, da se kmalu spet vidimo in skupaj delimo še veliko glasbe. Hasta luego!« so svoje misli in občutke delili harmonikarji.