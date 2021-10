Stoodstotno, a previdno

V italijanskih deželah in pokrajinah na belem seznamu – trenutno vse – lahko od ponedeljka dalje gledališča, kinodvorane in druga kulturna prizorišča ponovno sprejemajo publiko v polnem številu. Italijanska vlada je namreč pretekli petek omenjenim dvoranam dovolila stoodstotno zasedenost. Novica je razveselila upravitelje tržaških kulturnih hramov, ki so v času pandemije bili najprej popolnoma zaprti, nato si izborili svoj prostor na spletu, naposled pa ponujali predstave, koncerte in predvajanja samo omejenemu številu obiskovalcev. Za vstop v dvorane je sicer obvezno covidno potrdilo in še vedno veljajo že znana pravila za zajezitev pandemije, kot so nošenje mask, higiena kašlja in razkuževanje rok.

Slovensko stalno gledališče se v prostorih Kulturnega doma v Ulici Petronio pripravlja na predstavitev nove sezone in se trenutno še posveča podaljšani sezoni 2020-2021, ki se bo predvidoma zaključila v začetku novembra. Do takrat bo med publiko veljala razdalja, ki je bila predvidena pred nastopom novih predpisov. Gledališče Rossetti je med največjimi v Italiji in lahko v veliki dvorani sprejme do 1530 ljudi. Vodstvo se je odločilo, da bo na polno zasedenost še malo počakalo in začelo sezono 2021-2022 z razdaljami. Kmalu pa bo nastopil čas popolne zasedenosti dvoran.

V gledališču Miela trenutno potekajo izredna vzdrževalna dela, ki se bodo zaključila novembra. Po končani obnovi se bodo odločili, koliko obiskovalcev bodo sprejemali. Ljubitelji sedme umetnosti pa imajo že od ponedeljka na razpolago vse sedeže kinodvorane Ariston. Pogovorili smo se s predsedniki gledališč in kinodvorane.