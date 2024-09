»Storitev potrebujemo blizu doma«

Na Tržaškem, podobno kot drugod po Italiji, je poštnih uradov vse manj. Podjetje Poste Italiane je nazadnje dokončno zaprlo pošto v Ulici Combi pri Sv. Vidu, 30. septembra pa bo vrata zaprlo tudi v Ulici Carmelitani na Greti. Junija lani so v Ulici Caboto začasno zaprli poštni urad iz varnostnih razlogov, a po več kot enem letu ga še niso ponovno odprli. V Miljah so skrajšali delovni čas, kot še marsikje v zadnjih letih.

»Pozna se, da je manj poštnih uradov. V tem še nikoli ni bilo tolikšne vrste,» je pred poštnim uradom v Ulici Giulio Cesare pri Sv. Andreju povedala gospa Angela. »Odprti sta le dve od petih okenc,» je pristavila. Pred vrati sicer ni bilo vrste, kot je bilo opaziti v preteklih dneh, saj je močen dopoldanski naliv pred našim obiskom marsikoga prepričal, da lahko opravila na pošti počakajo na boljše vreme. Odprti so namreč od ponedeljka do petka med 8.20 in 13.35, ob sobotah do 12.35. Le na glavni pošti na Trgu Vittorio Veneto je do petka mogoče koristiti storitve tudi v popoldanskih urah, do 19.05.

»Včasih tukaj ni vrste, potrebno je to priznati, zlasti zgodaj zjutraj. Najhuje je na Stari istrski cesti, kjer vedno čakam najmanj eno uro, da pridem na vrsto,» je povedal gospod, ki je tokrat sicer čakal pred poštnim bankomatom. Osebje v Ulici Giulio Cesare, je povedala gospa Claudia, »je hitro in sposobno, zelo prijazno. Tudi zato je na tej pošti manj vrste. Obiščem jo, čeprav je bila zame bližja tista v Ulici Combi. Tam je bilo vedno polno ljudi, ni mi jasno, zakaj so jo zaprli.«

Za Rito Pugliese, ki je na pošti zamudila več kot 45 minut, je zapiranje uradov v Trstu nesprejemljivo: »Veliko je starejših občanov, ki nimajo digitalnega znanja in ki redno zahajajo na pošto. Podjetje s tem želi prihraniti na račun davkoplačevalcev, ki storitev potrebujejo v neposredni bližini.«

