Strah v vasi zaradi oboroženega ropa

V Repniču je današnji sivi dopoldan po ponedeljkovem oboroženem ropu minil v iskanju novih sledi in zlasti tulca pištole, s katero je neznanec malo po 18.30 ustrelil v 66-letnega domačina, podjetnika, opremljevalca luksuznih plovil in predstavnika Bratov Italije v vzhodnokraškem rajonskem svetu Fabia Galgara. Deseterica forenzikov in pirotehnikov enote za odstranjevanje ubojnih sredstev se je mudila pred Galgarovo hišo, kjer je na njegovem dvorišču pridobivala dokaze, s pomočjo detektorjev kovin pa prehodila širše območje. Zaman, kaže, saj je bil izkupiček različen od želenega – našli so le naboj iz prve svetovne vojne in nekaj rjavih žebljev.

Forenziki so iskali sledi in zlasti tulec pištole (FOTODAMJ@N)

Kaj več od njih smo težko izvedeli, saj je bil dostop do kraja napada nedovoljen, preiskovalci pa niso spregovorili. Sicer pa je jasno, da kdor je napadel Galgara, je točno poznal svojo žrtev in tudi kraj, kjer živi, in je torej vedel za mrak v klancu pred hišo. Nobene nadzorne kamere ni nikjer, tako da je (ali morda so, saj ne vemo, ali je neznanec nastopil sam) deloval – lahko bi zapisali – brezskrbno.

