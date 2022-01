Strahu res ne manjka, prvih odmerkov pa niti

V glavnem vse poteka kot na tekočem traku. Če kdo potrebuje dodatno spodbudo, pa je pripravljen vsakemu prisluhniti in mu pojasniti, zakaj je cepivo edina prava pot iz pandemije, ki lahko človeka reši pred hujšimi udarci bolezni. V svoji ambulanti v Saležu – tik občinske knjižnice, v domačem kulturnem centru – vsak teden proti covidu-19 cepi od 30 do 50 ljudi. Številni izmed teh so njegovi pacienti, drugi pa ne. Pri njem se zglasijo tudi prebivalci drugih kraških vasi, občasno pa tudi iz Trsta in drugod.

