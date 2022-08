»Strateška« obnova miljskega predora

Hitreje, brez trenutnih preglavic in zastojev od središča Milj do obale in meje s Slovenijo. To bo omogočilo trinajst milijonov evrov, ki jih je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila za podvojitev predora, ki povezuje jedro obalnega mesteca z nabrežjem vse do turističnega naselja Porto San Rocco in mejnega prehoda pri Lazaretu. Denar so pod streho spravili pod okriljem rebalansa proračuna, ki ga je deželni svet izglasoval v petek zvečer. Uspeha sta se pri vhodu predora v Ul. Roma veselila miljski župan Paolo Polidori in odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, sicer strankarska kolega Lige. Čez približno mesec dni bo sklep objavljen v uradnem listu, do jeseni pa naj bi prenakazali denar. Obnovitveni načrt je sicer vreden šestnajst milijonov evrov, preostala potrebna finančna sredstva pa bo prispevala miljska občina.Težave so postale očitne takoj po novem letu, 3. januarja, ko se je nekaj metrov po vhodu v bližini morja, zrušil omet, ki je s stropa s kopico zemlje padel na cestišče. Krušenje je povzročilo pronicanje vode, krive bi lahko bile med drugim deset metrov dolge korenine dreves nad predorom. Tega so osemnajst dni zaprli za promet, medtem pa so strop podkrepili s podpornim nosilcem iz železa. Polidori in Roberti vsekakor glavni izvor problemov vidita v pomanjkanju rednega vzdrževanja, se pravi, da levosredinski župani pred njim niso vlagali v nadzorovanje in »zdravje« objekta, kar so dotični vsakič zanikali. Prvi je že med lansko poletno oziroma jesensko volilno kampanjo, se pravi še pred nezgodo veliko stavil na obnovo predora.