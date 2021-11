Street art mladih za razvoj mesta

Odnos, ki ga imajo mladi do urbanega okolja, je neposredno povezan z odnosom, ki ga imajo institucije do mladih. Pomanjkanje javnih prostorov za druženje in ustvarjanje je nedvomno razlog, zaradi katerega se mlajše generacije večkrat oddaljijo od institucij in se ne vključijo v družbo kot aktivni državljani, saj nimajo kje deliti svojih zamisli in izkušenj. Da bi jih spodbudili k soustvarjanju in preoblikovanju urbanega okolja, je tako nastal festival Cities for YOUNG | YOUNG for Cities, ki ga organizira Občina Trst v okviru projekta za mlade PAG in evropskega projekta PART-Y | partecipation and youth: lab for equal cities, pri katerem sodelujejo organizacije iz Italije, Slovenije, Irske, Švedske, Francije in Španije.

Vzporedno s projektom Chromopolis – mesto prihodnosti, ki s pisanimi stenskimi poslikavami krasi mestne četrti, bodo decembra z dvanajstimi srečanji predstavili ustvarjalnost mladih, ki so se v preteklih mesecih posvetili preoblikovanju urbanega okolja. Že včeraj je pred galerijo Fittke za občinsko palačo skupina dijakov in dijakinj gradbene šole Edilmaster predstavila prvo delo. Na pločnike so zalepili pisane smerokaze, ki so jih sami izdelali, da bi mimoidoče povabili k ogledu razstav in obisku dogodkov do 22. decembra. Festival, ki bo potekal po spletnih kanalih in v živo, je uvedla tržaška občinska odbornica za vzgojo Nicole Matteoni, ki je poudarila, da želi občina mladim zaupati in prisluhniti.