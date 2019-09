»Streljali bomo na fašiste Demokratske stranke«

Če je predsednik Dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga na prazniku Lige na mestnem nabrežju na nedeljskem zaključnem večeru ostro napadel demokrate in Gibanje 5 zvezd (označil jih je med drugim kot »koristne idiote«), govoril o mednarodni zaroti za novo vlado v Rimu in se tudi spravil na medije in novinarje, je na krajevni (a ne samo) ravni marsikoga razburil slovenski deželni svetnik Lige Danilo Slokar. Ta je po poročanju dnevnika Il Piccolo v nedeljo zvečer po Fedrigovem govoru pred številnimi osebami poudaril, da »bomo morali tako kot partizani nazaj v gozdove in bomo streljali na fašiste Demokratske stranke«.

Deželni svetnik se je naposled oglasil prek tiskovnega sporočila. V njem je obžaloval, da »nekatere besede, izrečene v posebnem trenutku in v okviru široke razprave med prijatelji na prazniku stranke, so bile slabo tolmačene in so iz teh besed izšli nasilni nameni, ki so daleč od mojega načina razmišljanja.« Slokar je dodal, da se ne spominja, ali je točno izrekel tiste besede, »vendar ne dvomim o korektnosti novinarja«. Svetnik je vsekakor pojasnil, da ni nameraval kogarkoli ščuvati k nasilju. »Kdor me pozna, ve, da sem umirjena oseba, ki se je vselej borila za svobodo in demokracijo,« je še zapisal.