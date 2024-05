Študenti še protestirajo pred univerzo

Pred glavnim univerzitetnim poslopjem na Trgu Evrope se nadaljuje protest študentk in študentov v podporo palestinskemu narodu. Demonstranti so na ploščadi pred vhodom postavili šotore že pred enim tednom. »Prostor okupiramo v znak solidarnosti s palestinskim narodom,« so zapisali v sporočilo, ki ga delijo mimoidočim, »in želimo, da se sporazume z izraelskimi univerzami in z multinacionalkami, ki proizvajajo orožje, prekine. Zasedamo prostor v podporo palestinskim študentom, raziskovalcem in profesorjem.« Med zasedbo so študenti organizirali številne dejavnosti, debate, delavnice in projekcije filmov.