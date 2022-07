Sv. Rok vabi na niz dogodkov

In zdej nas var’je sv. Rok nosi vsako leto naslov praznovanje ob občinskem in vaškem zavetniku v Nabrežini. Če je sv. Rok, zavetnik proti kužnim boleznim, vas letos nekoliko bolj obvaroval pandemije in bodo zato prireditve potekale brez ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom, v občini še nimajo miru, saj jih pestijo težave, povezane z bližnjimi požari. Kljub temu pa obljubljajo pester spored.Včeraj so v občinski hiši v Nabrežini podrobno predstavili program, ki bo potekal med 16. in 21. avgustom. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec se je zahvalil vsem društvom, ki sodelujejo pri pripravi praznika in dokazujejo, da je v slogi moč. Pri tem so namreč aktivni športno društvo Sokol, Jus Nabrežina, SKD Igo Gruden, Župnija sv. Roka in Združenje staršev OŠ Virgila Ščeka.

Odbornica za kulturo Marjanka Ban je zadovoljna, da lahko praznik spet poteka v bolj sproščenem vzdušju po vseh omejitvah, ki so zaznamovale prejšnji dve leti. »Pri pripravi praznovanj ob zavetniku nismo zanemarili nobene komponente naše skupnosti,« je povedala odbornica, ki si bo še naprej prizadevala, da bodo take prireditve primerno ovrednotene.

Včeraj so predstavili tudi nov prapor, ki ga bodo slovesno razvili ob odprtju praznika 16. avgusta.