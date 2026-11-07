Svečanost priredili ob pomazani tabli

»Pred tednom dni smo se v Sloveniji spominjali reformatorjev, ki so utemeljili slovenski jezik. Spomnili smo se dogodkov izpred več kot 400 let,« je danes dopoldne ob obeležju v gozdu Salcer izjavil predsednik društva Tigr Primorske Gorazd Humar, »čez nekaj stoletij se bodo tako spominjali tigrovcev, ki so se borili za obstoj slovenskega naroda«. Dopoldanski spominski trenutek v gozdu Salcer pri Padričah sta zaznamovala mraz in burja. Ter pomazana informativna tabla, polna protislovenskih žaljivk. Organizatorji, društvo Tigr Primorske, Odbor za proslavo bazoviških žrtev in Koordinacijsko združenje kraških vasi, so škodo odkrili v petek, dan pred napovedanim pohodom in slovesnostjo v spomin na tajni sestanek Tigra in Borbe v tamkajšnji pečini 3. novembra 1929.

Vandali se tokrat niso spravili nad kamnito obeležje, kot v preteklosti, s flomastrom so na bližnji tabli tigrovce označili za nacionaliste, komuniste in morilce, ki so metali v fojbe Slovence in Italijane. Kot je za Primorski dnevnik povedal njegov predsednik Karlo Grgič, Koordinacijsko združenje kraških vasi razmišlja o namestitvi fotopasti, ki bi v prihodnje v objektiv ujela vandale.

Današnji pohod so odpovedali zaradi slabega vremena, krajše svečanosti se je vseeno udeležil ducat ljudi. Največ je bilo gostov, torej članov in podpornikov društva Tigr iz Slovenije. »Prihodnje leto se bomo spomnili stoletnice ustanovitve Tigra,« je spomnil Humar. Sredi septembra 1927 so se namreč primorski Slovenci in antifašisti Zorko Jelinčič, Dorče Sardoč, Jože Dekleva, Albert Rejec, Andrej Šavli in Jože Vadnjal sestali na Nanosu in postavili temelje za boj proti fašističnemu potujčevanju in raznarodovanju. Slovenska vlada je leto 2027 razglasila za leto organizacije Tigr, Humar pa je za septembra prihodnje leto napovedal slavnostno akademijo v Novi Gorici. Dogodek bo potekal pod pokroviteljstvom predsedništva Republike Slovenije, slavnostna gostja bo predsednica Nataša Pirc Musar.