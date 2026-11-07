Smučarska sejma rabljene opreme dobro obiskana

Ljubitelji zasneženih prog se že vneto pripravljajo na nove podvige. Prve snežinke so v gorah že pobelile vrhove in bliža se odprtje sezone zimskih športov.

Vendar brez primerne opreme ne gre, zato sta bila smučarska sejma rabljene opreme, ki ju letos istočasno prirejata smučarska kluba Brdina in Devin, že danes dopoldne zelo dobro obiskana. Brdina je v svoje prostore v istoimenskem domu na Opčinah sprejemala kupce od 10. ure. »Čakali so nas pred vrati že dvajset minut pred odprtjem,« je o obiskovalcih povedal predsednik Andrej Don. »Blaga ne manjka. Vsako leto nam člani društva in drugi zasebniki ter trgovine prinašajo svojo rabljeno opremo, ki je sicer v odličnem stanju, tako da lahko kupcem ponudimo vse mere in bogato izbiro,« je pristavil. Pri Brdini so na voljo zlasti smuči in smučarski čevlji, čelade in palčke, a tudi topla oblačila.

Izbire je bilo danes čisto dovolj tudi na sejmu SK Devin, ki je s smučarsko opremo napolnil garažo pod prodajalno Conad v Devinu. Vrata so prostovoljci odprli ob 9. uri in uro zatem že spravili v predal okrog sto računov. Tudi tu je bilo na izbiro veliko kompletov, bund in smučarskih hlač, toplih majic ter športnih podmajic, najbolj prodani pa so bili danes smučarski čevlji in otroške smuči.

K nakupu vabijo zlasti ugodne cene, a tudi kakovost blaga, saj si društvi vedno prizadevata, da je vse, kar sprejmeta za prodajo, v odličnem stanju. V prodajnih prostorih člani društev skrbijo, da si smučarji, tudi najmlajši, zagotovijo vse, kar potrebujejo za zimske športne dejavnosti, od spodnjega perila do smučarskih očal.

Obisk sejma pa je dobra priložnost tudi za klepet s člani. Za prodajnim pultom obujajo spomine na pretekle zimske pustolovščine, ki so jih doživeli na neštetih potovanjih v gore, na tečajih in belih tednih. Tako openski kot devinski klub ponujata namreč številna zimska doživetja. Najbolj priljubljeni so sobotni in nedeljski izleti na sneg s tečajem smučanja za otroke že od četrtega leta dalje.

Informacije so na voljo na spletnih kanalih društev in na samih sejmih. Še jutri bo namreč mogoče obiskati Brdino med 10. in 12. uro ter med 14. in 17. uro, sejem SK Devin pa neprekinjeno med 9. in 21. uro.