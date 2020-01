Sveti Jakob, pravi svet v malem

Kdor je navajen na evropska velemesta, ki so se razvila v kozmopolitsko zmes najrazličnejših narodov, jezikov in kultur, se bo pri Svetem Jakobu počutil kot doma. Tudi najbolj površen obiskovalec tega tržaškega mestnega predela bo že ob prvem sprehodu mimo otroških igral in klopi ob cerkvi na glavnem trgu opazil, da tu sobivajo ljudje z raznih koncev sveta, domala z vseh celin.

Sveti Jakob je nekoč veljal za delavsko četrt z močnim slovenskim pečatom, nakar se je njegova populacija v desetletjih spreminjala. Slovenske prebivalce, trgovce in gostince imamo še danes, množično pa so se sem najprej naselili Srbi. Sledil je še prihod pripadnikov najrazličnejših narodov, ki je Sveti Jakob spremenil v pravcati svet v malem.

Tukajšnji tuji priseljenci so praviloma zelo delavni ljudje in

marsikdo je stopil v podjetniške vode ter zagnal svojo malo dejavnost, kar je prav tako opaziti ob sprehodu po glavnih ulicah. Ker se pravkar začenja kitajski teden (pred kitajskim novim letom), smo stopili do nekaterih kitajskih podjetnic, ob tem pa še do drugih, da bi sestavili majhen in pisan podjetniški mozaik. Vsi so si v Trstu ustvarili družino in njihovi otroci obiskujejo tukajšnje šole ter vrtce, predstavniki druge generacije priseljencev.