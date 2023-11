Svetnica iz Demokratske stranke ... med Brate Italije

Svetnico je iz levosredinske Demokratske stranke zaneslo med desne Brate Italije. Tako lahko na hitro povzamemo premik, s katerim se je pred nedavnim spremenilo ravnovesje v petem tržaškem rajonskem svetu za Sv. Jakob in Staro mitnico. Če sta prej oba tabora računala točno na deset svetnikov, ima desna sredina zdaj podpornico več.

Poglejmo pa podrobneje, kaj se je pravzaprav zgodilo. Lara Vatandoust, učiteljica na Večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu, ki je bila jeseni 2021 s 44 glasovi izvoljena na listi DS, se je odločila, da iz osebnih razlogov odstopi. Šlo je za edino slovensko izvoljeno predstavnico na tem koncu.

Po pravilniku ji je moral naslediti naslednji izvoljeni na listi. Nekatere svetnike so pred tem že nadomestili, naslednja na vrsti je nato sporočila, da ne namerava prevzeti te naloge, tako da je bilo treba načeti zadnji del volilnega seznama, je povzel Carlo de Donato, vodja šentjakobskega krožka DS, ki je tudi sam rajonski svetnik v petem okrožju. Mesto rajonske svetnice je zato prevzela Antonia Gregoris, ki je prejela enajst glasov. Na drugi seji je brez pojasnil sporočila, da prehaja v vrste druge stranke, je še obnovil. Politična slika je zdaj bolj zapletena, vendar pri rajonskih svetih gre zlasti za zelo praktična vsakdanja vprašanja in težave, tako da so velikokrat že pred zadnjim zasukom kljub popolnoma enakemu številu svetnikov, uspeli priti do dogovora, je navedel. Vlogo predsednice bo vsekakor po vsej verjetnosti še naprej opravljala levosredinska svetnica Michela Novel (Zdaj Trst), ker bi v danem stanju težko povsem spreobrnili položaj, je še opisal de Donato.