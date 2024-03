Svetoivanski športni center naj bi dokončali do leta 2026

Svetoivanska betonska »kocka«, ki je v zadnjih letih samevala med Trgom Gioberti in Drevoredom Sanzio, naj bi se prav kmalu spremenila v obljubljeni športni center. Včeraj sta četrta in peta občinska komisija prisluhnili predstavitvi dokončnega projekta, nad katerim pa niso vsi navdušeni.

Svetniki obeh komisij so spoznali projekt, ki ga podpisuje inženir Luigi Fantini: »Dela naj bi se začela že konec marca, končala v 400 dneh, najkasneje pa do leta 2026. Nastala bo večnamenska športna dvorana z vsemi potrebnimi stranskimi prostori in tribuno za 99 gledalcev.« V telovadnici bo pet igrišč za odbojko in košarko. Na dveh nadstropjih bo več slačilnic, da bo lahko več ekip in športnikov treniralo istočasno, primerni prostori s tuši, slačilnice za sodnike in soba za zdravstveno oskrbo.

Projekt je vreden več kot pet milijonov evrov, je včeraj spomnila Elisa Lodi, odbornica za infrastrukturna dela, javne naložbe in šport. Center naj bi upravljala društva ali združenja. Občina bo pred koncem del objavila ustrezni razpis.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.