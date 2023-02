Svetoivanski zvonovi po dveh letih zopet zadoneli

Z zvonika župnijske cerkve pri Sv. Ivanu so se v nedeljo opoldne po dveletnem molku zopet oglasili zvonovi. Dokončanje del v zvoniku je zapečatila krajša slovesnost po maši v italijanskem jeziku, pri čemer je zvonove blagoslovil apostolski administrator tržaške škofije, nadškof Giampaolo Crepaldi v navzočnosti tržaškega župana Roberta Dipiazze ter drugih predstavnikov Občine Trst, svetoivanske župnije in podjetij, ki sta izvedli dela, Effe Costruzioni in Simet.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.