Svetovna sodobna umetnost v Skladišču 26

»Vloga umetnosti je, da v ljudeh vzbudi zavedanje o tragičnem stanju našega planeta s ciljem, da se med naravo in človekom končno vzpostavi pozitiven odnos, pred kolapsom sveta.« Tako je kustosinja Maria Campitelli včeraj dopoldne v palači Gopčević predstavila dvojno razstavo Terra in trasformazione , ki bo od jutri do 24. septembra krasila prostore Skladišča 26 in Lloydovega skladišča v Starem pristanišču. Dogodek je nastal s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in pokroviteljstvom tržaške občine.

Razstava se deli v dva večja sklopa in združuje umetnine stotih ustvarjalcev s celega sveta. Crisis Gaya je prvi, samo spletni del, ki ga je uredil mehiški umetnik Manolo Cocho. V času pandemije, ko je bilo skoraj povsod po svetu kulturno druženje prepovedano, je prišel v stik z umetniki in jih povabil, naj svoja dela ponudijo za globalni virtualni katalog o splošni krizi – kulturni, podnebni, ekonomski in duševni. Spletna razstava je dragoceno pričevanje raznolikosti sodobne umetnosti od Italije do Mehike, ZDA, Rusije, Koreje, Nemčije, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Argentine, Turčije, Anglije, Kolumbije, Kitajske in Avstralije. V njej je dobro zastopana tudi slovenska ustvarjalnost.

Z zgovornim naslovom aQua pa se predstavlja drugi del razstave, v celoti v živo, ki je prav tako kot Crisis Gaya izraz najrazličnejših pristopov do umetnosti, tokrat osredotočene na odnos človeka do podnebnih sprememb in vode. »Raznolikost razstave, ki ponuja slike, kipe, posnetke in inštalacije, dokazuje zaskrbljenost umetnikov in njihovo željo po posredovanju notranje tesnobe ter potrebo po iskanju rešitev,« je pojasnila Maria Campitelli. »Večina umetnikov izraža potrebo po hitri spremembi človekovega pristopa do okolja in obiskovalcem ponuja interaktivnost,« je še dodala.

Dela z obeh razstav so zbrana v katalogu, ki sta ga izdala založba Juliet in Skupina 78. Do 24. septembra pa bo mogoče spremljati tudi stranske prireditve, predvajanja, delavnice in pogovore.