Taca*banda ali financiranje projektov za skupnost

Skupnost. Meja. Roke. Mostovi. Skupaj. Pet besed in pet usmeritev, ki so jih pri političnem gibanju Zdaj Trst izbrali za vodilo svojega najnovejšega projekta. Poimenovali so ga Taca*banda, po narečnem vzkliku, ki spremlja začetek živahnega glasbenega nastopa ali delovne akcije. Za akcijo nedvomno gre tudi v tem primeru, kakšne ritme bo ubrala njena muzika, pa bo po predvidevanjih znano sredi septembra.

Projekt Taca*banda je predstavil Riccardo Laterza, vodja svetniške skupine Zdaj Trst v mestnem svetu. Ozemlju želimo vrniti del podpore, ki smo je bili deležni ob izvolitvi, je pojasnil, zato projekt financiramo izvoljeni predstavniki in predstavnice, ki del honorarja mesečno namenimo stranki. Za prvo izvedbo razpisa so zbrali 2000 evrov, če bo povpraševanje veliko, bodo vsoto zvišali.

Na razpis se lahko prijavijo tako društva kot neformalne skupine občanov, ki želijo z izvedbo mikroprojekta izboljšati življenje someščanov in sovaščanov v vseh občinah nekdanje tržaške pokrajine (mimogrede: v razpisu, ki je objavljen na www.adessotrieste.eu, so imena vseh šestih občin zapisana dvojezično). Predlagani ukrepi, na primer na socialnem ali kulturnem področju, morajo biti v sozvočju z vrednotami gibanja in torej promovirati participacijo, utrditi družbeno in društveno mrežo ter spodbuditi sodelovanje in solidarnost. Projekti morajo stremeti k udejanjanju družbene in okoljske pravičnosti, k ovrednotenju laičnosti in razlik ter premagovanju vsake diskriminacije, pa tudi k širjenju znanja, kooperacije in inovacije.

Predloge bodo zbirali do 9. julija, nato se bodo o njih izrekli člani znanstvenega odbora in včlanjeni v Zdaj Trst. Končna lestvica naj bila objavljena sredi septembra, nato bodo pobudniki izbranih projektov imeli devet mesecev časa, da jih izvedejo.