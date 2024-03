Tanja Kosmina se bo potegovala za drugi mandat na čelu repentabrske občine

Županja repentabrske občine Tanja Kosmina (Demokratska stranka) se bo junija potegovala za drugi mandat na čelu kraške občine. Kot je potrdila med pogovorom za Primorski dnevnik, se je v ponedeljek sestala s svojo ekipo. »Izrazili so mi popolno podporo in počaščena sem, da mi ponovno zaupajo.«

Pomladitev ekipe

Čez dober teden, 21. marca, bodo županja, odbor in svetniki priredili tudi srečanje s prebivalstvom. »Predstaviti nameravamo obračun mandata, ki so ga zaradi pandemije zaznamovali težki časi,« je dejala županja. Srečanje bo tudi priložnost za soočanje s prebivalstvom glede prihodnosti. »Ideje in seveda tudi konstruktivna kritika so zelo dobrodošle.«

Kaj kmalu bo na vrsti tudi določitev prenovljene ekipe Tanje Kosmina. Županja, sicer zaposlena na geološkem uradu Dežele FJK, je izpostavila, da si želi generacijsko prenovo. Ta se je sicer z imenovanjem Melanie Kalz v odbor že začela v zdajšnjem mandatu. Županja pa si želi tudi večjo participacijo italijanske komponente občine. »Nenazadnje smo vsi člani naše skupnosti.«