Tatjana Rojc in čast Nazariu Sauru

»Izkažimo čast spominu ene od žrtev velike vojne, ki je z življenjem plačala doslednost in zvestobo vrednotam pripadnosti domovini, s tem da je skupno dobro postavil pred zasebno dobro. Z njim se spomnimo izpolnitve nacionalne enotnosti, ampak tudi morije, ki jo je povzročila vojna, ki je narode postavila enega proti drugemu in je opustošila Evropo ter med jadranskimi ljudstvi odprla predolgo obdobje zamer in trpljenja.« Tako je 10. avgusta zvečer sporočila slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki se je na tržaškem nabrežju udeležila svečanosti ob 104. obletnici smrti istrskega iredentista Nazaria Saura, ki so ga avstro-ogrske oblasti zaradi veleizdaje (Koprčan Sauro je bil avstro-ogrski državljan, a je prebežal na italijansko stran) leta 1916 obsodile na smrt in dale usmrtiti v Pulju.

Za Rojčevo, ki je skupaj s predstavniki krajevnih oblasti počastila spomin na Saura pred njegovim spomenikom pred Pomorsko postajo, počastitev človeka, ki je dal življenje za visok ideal, spremlja tolažba, da danes živimo v dobi, ki je znala razumeti in sočustvovati. Tako je morje, ki so ga svojčas poimenovali »zelo grenki Jadran« (»amarissimo Adriatico«), postalo »morje miru in bratstva,« je prepričana senatorka.