Tatovi na pohodu v Devinu in Nabrežini

V zadnjih dneh se je na območju devinsko-nabrežinske občine zgodilo več vlomov v stanovanja in hiše. Samo v sredo zvečer oziroma v noči na četrtek so vlomili v tri različne domove, in sicer pri Nabrežini Postaja, Nabrežini Kamnolomi in v Naselju sv. Mavra. Nepridipravi naj bi ukradli nakit in druge dragocenosti. V torek pa so neznanci vlomili v hišo na območju Devina in odnesli delovne pripomočke.

Po prvih ocenah policije in karabinjerjev naj bi bile tačas na Tržaškem aktivne različne tatinske tolpe, ki so v zadnjih tednih vlomile tudi v več stanovanj v Trstu. Desnosredinski opozicijski svetniki Massimo Romita, Sergio Milos in Walter Pertot so na župana Igorja Gabrovca naslovili nujno svetniško vprašanje, da bi izvedeli, kdaj bo občina namestila predvideni videonadzorni sistem. Pozivajo pa ga tudi, naj se z organi pregona dogovori za izreden nadzor ozemlja.