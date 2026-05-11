Tatu gledal na zaslonu mobitela

V noči med nedeljo in ponedeljkom je bil ob pol enih na Devinščini na delu tat. Najprej se je sprehodil po vrtu, nato pa skozi okno vlomil v stanovanje. Lastnika takrat ni bilo doma, dogajanje pa je lahko delno spremljal preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, ki je povezan z nadzornimi kamerami, nameščenimi na zunanji strani objekta. Iz posnetkov je opaziti, da je tat nosil čepico in očala, obraz si je pokril z robcem. Na kraj je prispela policija, lastnik pa je ob vrnitvi domov vstopil v razmetano trinadstropno hišo. Ni še znano, ali je bil plen bogat.

Na dogajanje se je odzvala županja Občine Zgonik Monica Hrovatin, ki izraža solidarnost občanu in opozarja na potrebe ozemlja: »Dobro bi bilo, ko bi bilo po Krasu več patrulj policije in karabinjerjev, ki sicer odlično opravljajo svoje delo. Vidna prisotnost na ozemlju, ne samo na državni meji, pa bi pripomogla k večjemu občutku varnosti.«