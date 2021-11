Telesnost v raznolikih oblikah in interpretacijah

Telesnost v svojih raznolikih oblikah, interpretacijah in z različnih opazovališč. Tej tematiki je posvečenih šest fotografskih razstav v sklopu osmega mednarodnega festivala Fotografia Zeropixel, ki so brezplačno na ogled v Skladišču 26 v Starem pristanišču. Prikaze, pri katerih z več kot 250 fotografijami sodeluje 107 domačih in tujih fotografov, so odprli predvčerajšnjim. Srečanja se je udeležilo precejšnje število ljubiteljev fotografije, ki so si ob koncu ogledali dela razstavljavcev, ti prihajajo iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Mehike, Japonske in ZDA. Festival prireja društvo Acquamarina v sodelovanju s fotografskimi združenji iz tujine in drugimi ustanovami.

Kot sta na odprtju izpostavila kustosa osrednje kolektivne razstave Body/Corpo Fabio Rinaldi in Giacomo Frullani, pri kateri s svojimi deli sodeluje kar 68 avtorjev, med njimi tudi več zelo uveljavljenih in tudi mladih, so značilnosti prikazanih analognih fotografij dokaj raznolike. Vsak fotograf uporablja različne tehnike kot tudi formate. Eni so se nekoliko oddaljili od teme razstave. Drugi so se ob 700. obletnici Dantejeve smrti idejno povezali z vsebinami Božanske komedije. Večina se je odločila za prikaz človeškega telesa, tako ženskega kot moškega, ali njegovih delov, na neposreden ali metaforičen način. Fotografi v svoj objektiv niso ujeli le ženske elegance, lepote ali izzivalnosti. Ovekovečili so tudi manj lepa, a resnična in dostojanstva polna telesa. Naj spomnimo, da v tem okviru razstavljajo tudi slovenski fotografi iz Italije, kot so Andrej in Janko Furlan, Borut Peterlin in Marko Vogrič.