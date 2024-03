Teran se je znebil predsodkov in klišejev

Mladi so drzni in radovedni, všeč jim je stopiti korak naprej, sprejemati izzive, spoznavati nove okuse in se preizkusiti. Zlasti v zadnjih letih so postali bolj pozorni do tega, kar pijejo. Ne zadovoljijo se z nečim povprečnim, pač pa skušajo ciljati višje. Sicer, naj bo jasno, glede na to, kar jim dovoljuje denarnica, saj se tudi cene vina, tako kot pač vsega, krepko dvigajo.

Kaj zasledujejo mladi, kaj jim je všeč in kako jih družba upošteva kot stranke, je bila tema posveta, ki je uvedel letošnjo, že 17. izvedbo vinske prireditve Teranum in rdeča vina Krasa na novi, prestižni lokaciji, v hotelu DoubleTree by Hilton. Drznost in pogum. Genialnost in norost. Taka je mladost in taka so tudi kraška rdeča vina. Kako ju najbolje promovirati, je bil izziv pogovora, ki ga je vodila Eugenia Fenzi.