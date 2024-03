Teranum tokrat v prestižnem hotelu Hilton

17. izvedba vinskega dogodka Teranum in rdeča vina Krasa je letos dočakala novo, prestižno in središčno lokacijo, kakršna je tržaški hotel DoubleTree by Hilton na Trgu republike. »Plemenita lokacija, kakor sta plemenita naša teran in refošk,« je zbrane v hotelu na včerajšnjem predstavitvenem srečanju nagovoril Robi Jakomin v imenu organizatorja - društva Vinogradnikov s Krasa. Slednje si že vrsto let prizadeva za ohranjanje avtohtonih sort grozdja ter promocijo kakovostnih rdečih vin Krasa.

Ljubitelji rdeče kapljice bodo na svoj račun prišli v četrtek med 16. in 21. uro, ko bo 35 vinarjev od Milj do Doberdoba ter še dlje do slovenskega Krasa ponujalo proizvode iz domačih kleti. Kuharji osmih lokalnih gostiln bodo obiskovalcem ponudili različne jedi, tokrat v vegetarijanski različici, se pravi, da bodo običajno meso zamenjali sezonska zelenjava, lokalni siri in neobičajne sladice, ki se bodo odlično ujemale z vinom.

Prireditev bo uvedel posvet, kar je pravzaprav novost za dogodek, ki je doslej temeljil le na degustaciji in spoznavanju vina. V konferenčni dvorani v pritličju hotela bo v četrtek ob 14. uri beseda tekla o Drznosti in pogumu. Genialnosti in norosti. Taka je mladost in taka so tudi kraška rdeča vina. Kako ju najbolje promovirati? Za govorniško mizo se bodo zvrstili mladi, ki delajo v tem sektorju, ki bodo na privlačen način predstavili svet hrane in vina skozi skozi svoje izkušnje.

Kdor bi se rad udeležil dogodka Teranum in rdeča vina Krasa v tržaškem hotelu DoubleTree by Hilton, bo moral odšteti 30 evrov. Vstopnice si lahko vsak zagotovi že v predprodaji, po znižani ceni, in sicer za 25 evrov na sledečih lokacijah – Bar X v Ulici Coroneo 11, v kavarni Vatta na Narodni ulici 42 na Opčinah, v pivnici Bunker v Nabrežini.