Težke zgodbe mladoletnih beguncev

Migracijske turbulence so dodobra razklale širšo javnost in uradno politiko na zagovornike solidarnosti s prebežniki ter na tiste, ki so načrtno širili željo po njihovem odstranjevanju. V soboto popoldne se je v sklopu dnevov novinarskih nagrad Luchetta, ko so podelili nagrado balkanska pot, govorilo tudi o mladoletnih migrantih, ki se morajo ob prihodu v eno od držav Evropske unije prilagoditi novemu življenju, novim navadam in pravilom.

S čim se soočajo ti mladi begunci, so govorili predstavniki humanitarnih organizacij in novinarji, ki so na različnih kriznih žariščih pripravljali prispevke. Njihova pričevanja so organizatorji dogodka združili pod naslovom Zanikano otroštvo.

Francesca Ghirardelli (Avvenire) je postregla s podatki, ki jih je zbrala med bivanjem na Cipru, kamor begunci prihajajo z ladjami iz Libanona in Turčije. Tam že nekaj časa prevladujejo begunci iz Afganistana, je povedala in naštela nekaj statističnih podatkov Evropske agencije za nadzor na meji Frontex. Leta 2023 se je število mladoletnih beguncev, ki v Evropi iščejo boljše življenje, povečalo za 28 odstotkov, je povedala gostja.

