Tihi sprevod, komemoracija v Rižarni in baklada spomina

Danes obeležujemo dan spomina. Pred 80. leti so vojaki rdeče armade osvobodili nacistično taborišče Auschwitz - Birkenau. Deportirancem se bodo danes poklonili tudi v Trstu. Osrednja slovesnost bo v Rižarni ob 11. uri.

Ob 9.30 bo izpred koronejskega zapora krenil tihi sprevod do tržaške železniške postaje. Tam bodo borčevske organizacije in združenje bivših deportirancev položili venec k tabli, ki spominja na deportacije v taborišča smrti.

Osrednja slovesnost bo v Rižarni na sporedu ob 11. uri. Na prizorišče bo lahko stopilo največ 2200 ljudi. Vhod v Ulici Palatucci bodo odprli ob 10.30. Policisti bodo pregledovali torbe in nahrbtnike, prepovedan je vnos ostrih in nevarnih predmetov. Dovoljene bodo le uradne zastave združenj in organizacij, pa še te le na plastičnem drogu.

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pa prireja ob 17. uri baklado spomina. Sprevod bo krenil izpred tržaškega stadiona Grezar in se zaključil v rižarni s koncertom zbora.