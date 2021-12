Tihotapca z ljudmi izdal državljanski dohodek

Čeprav je pred časom pobegnil v Švico, se je pred božičem začasno vrnil v Italijo, da bi si v Trstu uredil dokumente, na podlagi katerih bi v tujini (nezakonito) prejemal državljanski socialni dohodek in izkoriščal še druge ugodnosti. A so ga tržaški policisti 23. decembra prestregli in odvedli v pripor, saj so mu bili za petami. 40-letni iraški državljan M.S.A.M. je namreč eden izmed osumljenih v okviru obsežne preiskave o mednarodni mreži tihotapcev ljudi, ki je pred meseci privedla do aretacije več njegovih rojakov.

Preiskavo, ki se je začela februarja letos, je usklajeval tožilec Massimo De Bortoli z okrožnega protimafijskega tožilstva, vodil pa tržaški oddelek politične policije Digos. Februarja so preiskovalci ugotovili, da je v Trstu aktivna lokalna celica tihotapcev, iraških Kurdov, ki na nezakonit način spodbuja priseljevanje rojakov iz Kurdistana v različne evropske države. Skupina je v ta namen proti plačilu dobavljala tudi lažne osebne dokumente. V prvi fazi so preiskovalci izdali devet pripornih nalogov – v dveh primerih je tožilstvo razpisalo evropski nalog, ker sta bila osumljenca v tujini – in ravno toliko nalogov za hišni pripor.