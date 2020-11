Tinder ali kraj, kjer umira romantika

Tinder je trenutno ena najbolj uporabljanih platform za zmenke. Ideja, na kateri aplikacija sloni, je povezovanje ljudi na podlagi geografske lokacije oziroma bližine. Tinder profil vsebuje slike, nekaj osnovnih podatkov ter kratko biografijo uporabnikov. Profile uporabnikov lahko povlečemo levo, če nam niso všeč, ali desno, če nam je profil osebe všeč. Če je naš profil všeč tudi osebi na drugi strani, torej je tudi naš profil pod njihovimi prsti romal na desno stran, se ustvari t. i. »match« ali ujemanje in spoznavanje se lahko začne.

Na spletni strani Tinderja lahko preberemo, da je bila aplikacija prvič predstavljena v ameriškem študentskem naselju leta 2012 in je bila od takrat prenesena več kot 340 milijonkrat, dostopna je v 190 državah v več kot 40 jezikih. Njen čar je, pravi uradna stran Tinderja, da ponuja svet možnosti.Po pogovoru z več uporabnicami in uporabniki platforme pa se definicija Tinder sveta lahko še natančneje razdrobi.

Tinder svet ponuja vpogled v svet umirajoče romantike, ponuja vpogled v svet laži in razočaranja, ponuja vpogled v svet eksperimentiranja na področju spolnosti, ponuja občutek povezanosti, navkljub dejanski osamljenosti, ponuja idejo ljubezni, omogoča sklepanja novih prijateljstev, omogoči raziskovanje novih mest v družbi njihovih prebivalcev, in še mnogo več.

»Aplikacijo Tinder uporabljam predvsem kot »pretvezo« za spoznavanje in druženje z novimi ljudmi. Na takšen način sem sklenil kar precej novih prijateljstev,« je razlog za vstop v Tinder svet opisal Tine*.

Martina dodaja: »Svoje namene za uporabo Tinderja je pametno neposredno in iskreno razložiti osebi, s katero se ujameš. Zgodilo se mi je, da sem se ujela z zelo prijetnim moškim, s katerim sva se večkrat srečala in si vedno imela veliko za povedati. Prepričana sem bila, da je bilo jasno, da med nama ni t.i. »kemije« in da je obema v interesu, da še naprej razvijava prijateljstvo. Pa sem se motila. Po več kot mesecu dni druženja je nenadoma užaljeno izginil. Moji prijatelji se šalijo, da si zasluži pohvalo za vztrajnost. Verjetno bi se zgodba drugače razvijala, ali se sploh ne bi, če bi mu od začetka dala vedeti, da me vstop v kakršnokoli vezo, razen prijateljske, ne zanima. Moški ego je pač krhka zadeva.«

Nina je nad aplikacijo izjemno navdušena in jo rada uporablja, ko potuje. »Preden prispem v novi kraj, se preko Tinderja povežem z lokalnimi prebivalci. Navadno se dobimo na pijači in mesto vidim skozi oči nekoga, ki v njemu živi in ne skozi oči turističnega vodnika. To se je izkazalo za veliko bolj zanimiv način odkrivanja nepoznanih krajev.«

Ina nad Tinderjem ni navdušena: »Dopisovala sem si z izjemno zanimivim in, kot se je zdelo, urejenim moškim. Po tednu dni me je povabil na zmenek. Šla sva na kavo. V živo ni bil več tako prepričljiv, kot je bil preko aplikacije. Zdelo se je, da se že dlje časa ni preoblekel in stuširal. Kavo sem spila v vljudno dolgem času. Nakar sem poravnala račun, saj je sam zgroženo ugotovil, da je pozabil denarnico doma, in se poslovila. Zvečer sem šla s prijatelji na koncert. Nepričakovano se nam je pridružil. Spomnila sem se, da sem na kavi verjetno mimogrede omenila svoje večerne načrte. Obnašal se je, kot da sva tesna prijatelja in neprestano »žical« mojo prijatelje, naj mu plačajo pijačo. Komaj smo se ga znebili. Izkušnja je bila izjemno neprijetna.«

Marina se je za uporabo Tinderja odločila na predlog prijateljev, ki so z njegovo pomočjo spoznali sedanje žene in može. Sama pa s Tinder svetom ni imela prijetnih izkušenj, saj je naletela na precej neiskrenosti in čudakov. Precej moških je, namreč, prikladno »pozabilo« povedati, da so poročeni ali v resnih razmerjih: »Ko si nekaj časa na Tinderju, se te polasti občutek, da ves svet vara.« Veliko moških pa ji je, ko se je z njimi povezala še na Facebooku, začelo vztrajno pošiljati fotografije svojih intimnih delov.

Svet Tinderja nam našo željo po ljubezni in partnerstvu predstavi tako, kot nam trgovine v svojih izložbah predstavijo najnovejše trende. Če nas izložbe prepričajo, v trgovino vstopimo in morda kaj kupimo, oziroma trgovino enostavno zapustimo, če stvar pobliže ni dovolj zanimiva. Tako je tudi s Tinder svetom. Slike uporabnikov so njihove izložbe. Če so zanimivi, njihov profil povlečemo desno. Z njimi se zapletemo v pogovor, z njimi gremo na zmenke in se z njimi, enako hitro in brez razlage, prenehamo pogovarjati ali družiti, ko in če se nam tako zazdi. »Do radikalnih sprememb je prišlo na ravni spoznavanja, kjer različne tehnološke aplikacije, kot so Tinder in podobne, povečujejo občutek, da morda za vogalom obstaja nekdo, ki je bolj idealen za nas, in je zato veliko lažje menjavati partnerja,« na sodobne družbene okoliščine, v enem svojih intervjujev, opozori filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl. »Številni menjavajo partnerje, upajoč, da bo drugi pripomogel k njihovi večji sreči in zadovoljstvu. S tem pa prihaja do novih tesnob in frustracij. Posamezniki, ki uporabljajo tovrstne aplikacije, morajo imeti nekako trdo kožo, saj je spoznavanje na digitalnih platformah pogosto povezano tudi s tem, da ljudje iz komunikacije preprosto izginejo ali se predstavijo kot nekdo drug.«

Kot vsaka stvar, ki vključuje človeški faktor, se tudi Tinder svet zdi nepredvidljiv. Obljublja, razočara, šokira, v naša življenja pripelje nova prijateljstva in včasih tudi življenjske sopotnike. Dokler od Tinder sveta nimamo (pre)velikih pričakovanj in vemo, s kakšnim namenom ga raziskujemo, je morda vseeno dobra alternativa neprestanim citiranjem številk na radiu in televiziji v trenutnih časih.

* Sogovornice in sogovornik so želeli ostati anonimni, zato so njihova imena izmišljena.