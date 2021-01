Tisoč ur do zaposlitve

Vloga pomožnih zdravstvenih delavcev je pri oskrbi bolnikov in oseb s posebnimi potrebami temeljnega pomena, na domu, v bolnišnicah, domovih za ostarele, dnevnih in drugih središčih. Vsakdo pa se res ne more posvetiti zahtevnemu, fizično in psihološko napornemu delu. Povpraševanje je v obdobju pandemije na višku, kandidatov pa premalo.

Število pomožnih zdravstvenih delavcev, ki na leto nastopijo službo, je sicer vezano na tečaje in zaključne izpite, ki jih ponuja in financira Dežela Furlanija - Julijska krajina. Ta je na Tržaškem zaupala zdravstveno izobraževanje zavodu Enaip. V učilnicah v Istrski ulici se zavod posveča zbiranju vpisnih pol, oblikovanju pisnih in ustnih vstopnih izpitov, ponuja izbrancem 1000 ur vsebinsko raznolikega tečaja z delovno prakso in z zaključnim izpitom preverja, ali so kandidati res pripravljeni za vstop v svet dela. Za vpisovanje na deželni tečaj morajo kandidatke in kandidati biti polnoletni ter imeti stalno bivališče na območju dežele Furlanije - Julijske krajine. Prijavijo se lahko le po dokončanem obveznem šolanju in samo, če so brezposelni. Tuji državljani morajo dokazati, da obvladajo italijanščino.

Za šolsko leto 2020-2021 je Dežela aktivirala štiri brezplačne tečaje, na katere se je septembra lani vpisalo 344 oseb. Na pisno selekcijo pa jih je bilo skoraj sto manj. »Jeseni je namreč izbruhnil drugi val pandemije in povpraševanje je vpadlo za kar 25 odstotkov. Marsikdo se je takrat premislil, saj je pomožni zdravstveni delavec ena izmed profesionalnih figur, ki je najbolj v stiku z bolniki in torej izpostavljena okužbi s koronavirusom,« je pojasnila Giuditta Bambara, pri zavodu odgovorna za tečaje pomožnih zdravstvenih delavcev. Septembra lani se je tako na pisno preizkušnjo predstavilo 245 kandidatk in kandidatov, med temi se jih je ustnega izpita lahko udeležilo 160. Izbranih je bilo takrat 80, manj kot v preteklih letih, saj je v učilnicah obvezna medosebna razdalja, v skladu s predpisi za zajezitev pandemije. Predavanja so se začela novembra in se še nadaljujejo. Zaključek tečaja je predviden junija letos.

Ob koncu tečaja se je lani zaposlilo 95 odstotkov novopečenih pomožnih zdravstvenih delavcev. Ostalih pet odstotkov čaka na javni razpis ali se je odločilo za drug poklic.