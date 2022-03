Tizianova mojstrovina iz Firenc v Trst

Iz umetnostne galerije Uffizi naravnost v Miramarski grad. Čudovita slika Tiziana Vecellia La Madonna delle Rose je pred dnevi zapustila Firence in se za prihodnje tri mesece »preselila« v Trst, kjer bo v veselje ljubiteljev likovne umetnosti na ogled v Miramarskem gradu od današnjega dne do 19. junija.

Slika naj bi nastala okrog leta 1530 v Benetkah. V prvi polovici 17. stoletja so si jo zagotovili angleški plemiči in jo s seboj odnesli v London, nato pa je nekje leta 1659 v roke prišla nadvojvodi Leopoldu Ludwigu Habsburško-Lotarinškemu, ki jo je hranil v Bruslju, od koder so jo prenesli v cesarsko galerijo na Dunaju. Iz prestolnice je v galerijo Uffizi priromala leta 1793, potem ko sta si cesar Franc I. Habsburško-Lotarinški in toskanski knez Ferdinand III. v okviru politično-kulturnih odnosov izmenjala tudi nekaj umetnin.

Začasna selitev v Trst sploh ni naključna, glede na habsburške korenine, ki povezujejo obe mesti, Tizianova mojstrovina pa je pravzaprav ponudila tudi izziv za širši projekt, v katerega se smotrno vključuje, se pravi v razstavo, ki naj bi obiskovalcem ponudila vpogled v širšo in malo manj poznano zbirko slik Habsburžanov z Dunaja in Firenc, je zbranim na gradu včeraj povedala direktorica Miramarskega muzeja Andreina Contessa.

Povezave med Firencami in Miramarom so organizatorji poiskali tudi v sami sliki, in sicer v vrtnicah, ki jih otrok – sv. Janez Krstnik ponuja božjemu detetu. Vrtnice, od nekdaj simbol božanskosti, rastejo tako v parku dei Boboli v Firencah kot tudi v Miramarskem parku.