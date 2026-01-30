»To, kar so počeli v Mariupolu, delajo zdaj na ravni Ukrajine«

Ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol, na Azovskem morju, je ob začetku invazije leta 2022 v svetu žalostno zaslovelo kot »mučeniško mesto«, ki so ga ruske sile oblegale in obstreljevale skoraj tri mesece. V četrtek je v Trst prispel Vadim Bojčenko, izgnani župan in vodja vojaške uprave tega mesta, gostila ga je Srednjeevropska pobuda (SEP).

Kot sta na novinarski konferenci razložila Franco Dal Mas, generalni sekretar SEP, ki ima sedež v Trstu in povezuje 17 držav srednje in vzhodne Evrope, in njegov namestnik, ukrajinski diplomat Jurij Muška, je Bojčenkov obisk sad stikov ob robu mednarodne konference o obnovi Ukrajine. Cilj je promovirati program gradnje neprofitnih stanovanj za razseljene prebivalce Mariupola v okolici Kijeva in Lvova. Tam nameravajo zgraditi najprej nekaj tisoč, pozneje pa še več stanovanj z nizko najemnino. Nepremičninski projekt uživa podporo Evropske komisije in Evropske investicijske banke, iščejo pa partnerje med državami EU, ki bi gradnje pomagali financirati. Nekaj podobnega že uresničujejo denimo s Švico in z Dansko.

Čemu ste prispeli v Trst?

Predstavljamo program, namenjen gradnji neprofitnih stanovanj, ki bodo vsem dostopna. Tega koncepta pri nas ni bilo, za zgled jemljemo izkušnje drugih evropskih držav. Naš cilj je zgraditi pet tisoč stanovanj, pri čemer želimo ustvariti zaupanje naših mednarodnih partnerjev v projektu. Imeli smo čast, da smo ta projekt predstavili na mednarodni konferenci za obnovo Ukrajine (URC), julija lani v Rimu. Projekt predvideva tudi socialno podporo in zaklonišča, začel se bo uresničevati v tem letu. Rodil se je tako rekoč v Italiji, upamo, da bo imel tudi italijanske vsebine, italijansko tehnologijo in italijansko podporo. Zato smo danes tu v Trstu, na sedežu Srednjeevropske pobude.

Kako bi opisali razmere v Mariupolu med dolgotrajnim ruskim obleganjem?

To je tragedija, ki jo je povzročila Ruska federacija. To so naredili zavestno, za kar morajo odgovarjati. Zdaj počenjajo isto na ravni cele Ukrajine. Tudi danes je civilno prebivalstvo, tako kot takrat v Mariupolu, brez plina, ogrevanja, električne energije, brez povezav. V Mariupolu je bilo uničenih 50 odstotkov hiš, torej vsaka druga nepremičnina. Podatke o tem smo zbrali tudi s pomočjo satelitskih posnetkov.

Agresija je zavestno dejanje ruskih političnih in vojaških vrhov, ki je povzročilo veliko število smrti. Predstavnike ruske države je treba privesti na mednarodno kazensko sodišče v Haagu, to je naš glavni cilj.