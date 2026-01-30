VREME
Đoković v Melbournu ugnal Sinnerja

Srbski teniški zvezdnik se je uvrstil v finale odprtega prvenstva Avstralije

Melbourne
30. jan. 2026
    Đoković v Melbournu ugnal Sinnerja
    Jannik Sinner je po tekmi čestital Novak Đokoviću (ANSA)
    Đoković v Melbournu ugnal Sinnerja
    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v Melbournu s 3:2 ugnal Južnotirolca Jannika Sinnerja (ANSA)
Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, četrti igralec sveta, je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagal drugega nosilca Južnotirolca Jannika Sinnerja. Po štirih urah in devetih minutah je slavil s 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 in 6:4 in se bo v finalu pomeril s številko 1, Špancem Carlosom Alcarazom.

Đokovića na zadnji oviri boja za rekordni 25. naslov na turnirjih velike četverice v posamični konkurenci čaka Alcaraz. Ta se je pred tem prvič prebil v finale uvodnega grand slama sezone.

Prvi igralec sveta je v polfinalu po petih urah in 27 minutah s 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) in 7:5 ugnal Nemca Alexandra Zvereva, tretjega nosilca.

