Đoković v Melbournu ugnal Sinnerja

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, četrti igralec sveta, je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagal drugega nosilca Južnotirolca Jannika Sinnerja. Po štirih urah in devetih minutah je slavil s 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 in 6:4 in se bo v finalu pomeril s številko 1, Špancem Carlosom Alcarazom.

Đokovića na zadnji oviri boja za rekordni 25. naslov na turnirjih velike četverice v posamični konkurenci čaka Alcaraz. Ta se je pred tem prvič prebil v finale uvodnega grand slama sezone.

Prvi igralec sveta je v polfinalu po petih urah in 27 minutah s 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) in 7:5 ugnal Nemca Alexandra Zvereva, tretjega nosilca.