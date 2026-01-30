Ženski smuk po padcu treh od prvih šestih tekmovalk odpovedali

Ženski smuk za svetovni pokal v Crans Montani, le dober teden pred olimpijskimi igrami, se je končal z odpovedjo po popolni katastrofi. Tekmo so morali prekiniti in nato odpovedati, potem ko je ciljno črto prečkalo le šest tekmovalk, trojica je padla. Po grdem padcu Lindsey Vonn so se pojavili dvomi o olimpijskem nastopu ameriške šampionke.

Tekmovalna žirija je bila po hudih padcih Avstrijke Nine Ortlieb, Norvežanke Marte Monsen in Vonn na neravni progi v slabi vidljivosti prisiljena tekmo eno uro po začetku odpovedati. Slabo pripravljena proga, posledica obilnega sneženja, je prinesla številna kritična razmišljanja o zgoščenem urniku ravno pred olimpijskim vrhuncem sezone v Cortini d’Ampezzo, na igrah v Italiji od 6. do 22. februarja.

Norvežanko Monsen so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ameriška zvezdnica Vonn pa je po padcu tožila zaradi bolečine v kolenu. Ortlieb je dejala, da se je »izmazala z modrico pod očesom«.

Avstrijska tekmovalka iz Predarlskega je v izjavi za Eurosport pojasnila, da je hvaležna, da se razen modrice ni zgodilo nič resnega. Vonn je po padcu sprva mirno obležala, potem ko se je nerodno s smučmi zapletla v zaščitno mrežo ob progi.

Američanka je na koncu odsmučala po gori in vidno preizkušala levo koleno. Njene olimpijske sanje bi lahko bile ogrožene. Enainštiridesetletnico so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz njene ekipe.

Vonn se je vrnila v svetovni pokal po petletni odsotnosti. Normalno je tekmovala in dosegala vidne uspehe, brez kakršnih koli bolečin in težav z delno zamenjanim umetnim desnim kolenom. Zimske igre so zadnji večji cilj 41-letnice. Letos je Vonn že zmagala na dveh smukaških tekmah. V posebnem smukaškem seštevku svetovnega pokala prepričljivo vodi.