Tommaso Cerno bo častni občan Barda

Nekdanji senator Tommaso Cerno bo v kratkem postal častni občan Barda v Terski dolini. Tako je sklenil tamkajšnji občinski odbor, poroča Novi Matajur. V Bardu je bil rojen njegov stari oče, sorodnik pokojnega beneškega kulturnega in političnega delavca Viljema Cerna. Podelitev častnega občanstva bo v petek, 6. februarja. Tommaso Cerno je svojo novinarsko pot začel pri dnevniku Messaggero Veneto, nato je bil odgovorni urednik Espressa, danes pa vodi desno usmerjeni častnik Il Giornale.

Beneško identiteto odkril v odraslih letih

Na volitvah 2018 je bil na listi Demokratske stranke izvoljen v senat in to kar v dveh okrožjih. V Furlaniji Julijski krajini in hkrati v večinskem senatnem okraju v središču Milana. Svoj mandat v FJK je prepustil slovenski senatorki Tatjani Rojc. Cerno se je med parlamentarnim mandatom polemično razšel z Demokratsko stranko in na volitvah 2022 ni več kandidiral. Danes, kot rečeno, vodi Il Giornale in se pogosto pojavlja v debatnih televizijskih oddajah na RAI in na Mediaset.

Svojo beneško identiteto je Cerno odkril v odraslih letih. Ob izvolitvi v parlament je tako dejal, »Slovenci v Italiji bomo v Rimu zastopani z dvema predstavnikoma, z mano in s Tatjano Rojc«.