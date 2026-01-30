Mateja Bruss s papirjem in lepilom ustvarja nove svetove

»Nekaterim se bo morda zdelo, da gre le za kose papirja in nekaj lepila, zame pa predstavljajo edinstven način, da lahko spustim vso težo svojih čustev,« je o svojih delih dejala Mateja Bruss (umetniško ime Outdentity), tržaška Slovenka, avtorica kolažev, ki bodo do 20. februarja na ogled v prostorih društva Parole controvento v Ulici Vecellio v Trstu.

Razstavo That is not only paper (To ni samo papir) so odprli v okviru projekta Emerge35 Art Festival, s katerim umetnicam pod 35. letom starosti, ki bivajo na območju Furlanije - Julijske krajine, omogočajo, da svoja dela predstavijo javnosti, je povedal predsednik društva Parole controvento Fabrizio Caperchi. S pomočjo Dežele FJK, ki podpira projekt, ga letos prirejajo že tretjič. Razstave umetnic se bodo vrstile vse do maja.

Začelo se je s skicirko

Kolaže ustvarja v trenutkih, ko želi izraziti svoja čustva, je na odprtju razstave povedala Mateja Bruss. Od kod pa črpa material za kolaže? »Vse se je začelo na univerzi za modno oblikovanje v Milanu, kjer sem študirala. Takrat so nam naročili, naj iz modnih revij črpamo ideje in napolnimo skicirko. Na vlaku, s katerim sem se vozila med Trstom in Milanom, sem takrat imela veliko časa za listanje in trganje tistega, kar me je najbolj pritegnilo. In tako počenjam še danes,« je za Primorski dnevnik povedala umetnica.

Izbrane kose papirja nato hrani, dokler iz različnih svetov ne začne ustvarjati svojega, je pristavila. Dejavna pa je tudi na drugih področjih: rada oblikuje in šiva oblačila. Njeni kolaži so unikati. Preplet različnih slik in napisov pa je rezultat ustvarjalnega procesa, ki s seboj prinaša sprostitev.

"Nekatera dela upodabljajo težke trenutke, na koncu pa imam vsakič nasmeh, ker mi rezultat pokaže, da iz težkih čustev lahko nastane nekaj lepega," meni Mateja Bruss. Avtorica je še zaupala, da je bila že v šolskih letih željna umetniškega ustvarjanja. Ker pa v Trstu ni liceja s slovenskim učnim jezikom, ki bi ponujal umetnostno smer, se je vpisala na jezikovni licej Franceta Prešerna in tako šolanje zaključila v slovenščini. Študijsko pot pa je nato nadaljevala v mestu mode. Ogled razstave je možen ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med 17. uro in 19.30 ter ob dogodkih, ki jih prireja društvo Parole controvento.