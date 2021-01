Tončičeve podpore 23 prejemnikom

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič je tudi za letošnje akademsko leto razpisal dodelitev podpor študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe.

Letos je na sedež sklada prispelo kar 37 vlog, štirinajst več kot v preteklem akademskem letu. Med prispelimi prošnjami so odborniki v skladu s pravili razpisa dali prednost študentom s slabšimi gmotnimi razmerami in tako imenovali 23 prejemnikov podpor. Skupni znesek vseh podeljenih podpor znaša 15.900 evrov.

Dobitniki študijskih podpor Sklada Sergij Tončič za akademsko leto 2020/2021 so: Gabriel Milic, Manuel Malalan, Nikol Usai, Jan Grilanc, Simon Cotič, Ivana Cotič, Tadej Pahor, Mitja Pahor, Iris Petruz, Manuel Persoglia, Ivana Fajt, Valentina Sosič, Neža Zobec, Julija Stavar, Max Zuliani, Vanja Zuliani, Erika Labiani, Nika Tomšič, Martin Poljsak, Tamara Orlich, Petra Gregori, Jaša Cingerla in Sofia Gergolet.

Slavnostna podelitev podpor, predvidena v lanskem mesecu decembru, je zaradi izrednih razmer in omejitev, ki jih terja pandemija, odpadla. Odborniki sklada so se zato odločili, da bodo tradicionalno razglasitev dobitnikov podpor letos izjemoma izvedli v drugačni obliki. Prejemnikom nagrade bodo namreč dodeljeno vsoto izdali v obliki čeka ali nakazila.