Tovarna Adriatronics naj bi bila rešena

Tovarna Adriatronics (nekdanja Flex) v Žavljah, ki je trenutno v lasti nemškega sklada FairCap, je s svojimi približno 320 zaposlenimi rešena: prevzelo jo je mednarodno podjetje, ki deluje tudi v Italiji. Novico je sinoči objavila tiskovna agencija Ansa, uradne potrditve sicer ni, po njenih informacijah pa so vpletene strani že podpisale sporazum. V sredo bo na pristojnem ministrstvu v Rimu potekalo srečanje, na katerem bodo predstavili poslovni načrt za ponovni zagon podjetja.

Če se bo napoved uresničila, bo to druga uspešna rešitev, po primeru tovarne Wärtsilä pri Boljuncu, ki so jo s skupnim prizadevanjem izborili Dežela Furlanija - Julijska krajina, združenje industrialcev Confindustria, sindikati in rimska vlada. Kriza tovarne Adriatronics, nekdaj Flex in nato Flextronics, se je začela pred dobrim letom, ko so izgubili glavnega naročnika elektronskih komponent, ki so jih sestavljali v Žavljah - družbo Nokia.

Aprila letos so uvedli kolektivne solidarnostne pogodbe za več kot 300 zaposlenih, ki so jih julija, ob zapadlosti, podaljšali za tri mesece. Na takratnem sestanku v Rimu so napovedali, da se za tovarno zanima večji proizvajalec optičnih pretvornikov.