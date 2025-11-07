Tovor kovinskih nosilcev se je nevarno premaknil

V Ulici D’Alviano se je na tovornjaku s priklopnikom avstrijskih registrskih tablic, ki je vozil navzdol proti Ulici Svevo, danes popoldne malo po 17.30, ko je prevozil desni ovinek, nevarno premaknil težak tovor dolgih kovinskih nosilcev in ostal v nestabilnem položaju. Voznik je ustavil tovornjak in poklical na pomoč. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so Ulico D’Alviano od križišča z Ulico Lorenzetti zaprli na promet. Posredovali so gasilci.

Zvečer se je izvedelo, da so tovornjak premaknili na rob cestišča, kjer so ga zavarovali, da ne bi oviral prometa. Tam bo ustavljen, dokler ne bodo jutri ali v prihodnjih dneh tovora premestili na drug tovornjak.