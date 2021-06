Danes okrog 13. ure je na hitri cesti na nadvozu pri Dolgi kroni prišlo do prometne nesreče, v katero je bil vpleten tovornjak s slovensko registracijo. Težko vozilo prevažalo kontejner s papirjem, med vožnjo pa je izgubil svoj tovor, ki se je prevrnil na cestišče. Na kraj nesreče so prišli gasilci, ki so najprej zavarovali cestni odsek, nato pa s pomočjo žerjava dvignili prevrnjen zabojnik. Voznik tovornjaka v nesreči, ki je jasno zahtevala zaporo ceste v smeri proti Miljam, ni bil poškodovan.