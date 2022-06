Tovornjak zagozden vso noč

Včeraj se je okrog 22. ure v Sesljanu dogodil prizor, ki so ga domačini že vajeni. V ozki ulici se je zagozdil tovornjak. Tokratna reševalna akcija tovornega vozila pa je trajala več kot običajno, saj je tovornjak povzročal preglavice vse do 10. ure zjutraj.

Že ponoči so na kraj dogodka prišli gasilci, ki so mu priskočili na pomoč, prav tako policija, ki je zaprla cesto. Ko se je skušal voznik tovornjaka rešiti iz zagate, se je namreč pokvaril, tako da je reševanje trajalo še več časa. Naposled so ga okrog 10. zjutraj rešili.