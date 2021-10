Po včerajšnji veliki napetosti in celodnevnih izgredih, ki so nastali po jutranji razpustitvi shoda proti covidnemu potrdilu pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče, pri sedmem pomolu, je bilo stanje danes zjutraj umirjeno. Tovornjaki nemoteno vozijo. Policisti so sicer postavili pregrade, da bi vhod zavarovali pred morebitnimi protestniki in dogajanje stalno nadzorujejo, protestnikov pa danes še ni bilo. Množica se zbira na Velikem trgu in v Starem pristanišču, za zdaj ne poročajo o izgredih.