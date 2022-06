Tovornjakom je kradel gorivo

Improvizirani raznašalec ni imel težav samo s konkurenco, ampak tudi visokimi cenami goriva. 36-letni državljan Romunije pa je našel način, kako bi lahko prihranil. Med odmorom za kosilo je na parkiriščih, kjer so bili parkirani tovornjaki, z lijakom in cevjo sesal gorivo iz njih in si jo hranil v rezervoarjih. To je počel več mesecev, dokler ga niso zasačili.

Za njim se je sicer nekaj časa izgubila vsaka sled. Dokler niso nabrežinski karabinjerji pregledali avtobus, ki je bil namenjen v Romunijo. Na njem je sedel tudi omenjeni raznašalec, ki se je moral vrniti v Romunijo, da bi obnovil vozniško dovoljenje. Ob pregledu dokumentov pa so karabinjerji ugotovili, da gre za 36-letnega romunskega državljana, ki bi moral prestati dve leti, devet mesecev in 27 dni v zaporu zaradi težje tatvine, zato so ga odvedli v koronejski zapor.